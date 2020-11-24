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Інтернет-магазин під видом продукції відомих брендів - продавав фальсифіковані харчі

Інтернет-магазин під видом продукції відомих брендів - продавав фальсифіковані харчі

Київ • УНН

 • 14765 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Кіберполіція викрила Інтернет-магазин, який під виглядом продукції відомих українських виробників продавав фальсифікат. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту кіберполіції Національної поліції України.

“Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Києва викрили двох осіб у незаконному використанні товарних знаків. Встановлено, що двоє чоловіків налагодили виробництво фальсифікованих продуктів харчування. У цехах та складських приміщеннях незаконно виготовляли спеції, дріжджі, кондитерські та макаронні вироби. Товар фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих українських виробників. Для реалізації такої продукції чоловіки створили власний Інтернет-магазин. Окрім цього, фальсифікат продавали на Інтернет-майданчиках оголошень. За попередніми підрахунками, фігуранти завдали правовласникам понад 3 млн грн збитків”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків за місцями мешкання правопорушників, у їхніх автівках та за місцем виготовлення і зберігання фальсифікованої продукції.

“В якості речових доказів вилучено понад 11 тонн сировини для виготовлення контрафакту, упаковки з логотипами українських торгівельних марок, обладнання для фасування та готову до продажу підроблену продукцію”, — вказано у повідомлення.

Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, кіберполіція викрила злочинців, які щотижня виготовляли 10 тис. упаковок фальсифікованої кави.

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