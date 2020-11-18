Кіберполіція викрила злочинців, які щотижня виготовляли 10 тис. упаковок фальсифікованої кави

"Кіберполіція викрила злочинне угруповання, що завдало світовим торгівельним компаніям збитки на понад 5 мільйонів гривень. Правопорушники організували виробництво фальсифікованої кави, яку видавали за продукцію відомих виробників. Контрафакт реалізували на Інтернет-майданчиках оголошень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинного угруповання, які у шести складських приміщеннях налагодили виробництво фальсифікованої кави. Організатори мали мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тисяч упаковок кави на тиждень. Було проведено 16 обшуків в оселях та автівках фігурантів, а також за місцями виготовлення та зберігання підробленої продукції. За результатами вилучено понад 9 тонн кави, 150 тисяч упаковок з логотипами світових виробників, обладнання, а також 10 тонн готової для продажу фальсифікованої продукції.

"За попередніми підрахунками, власникам торгівельних марок завдано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі викрили незаконну діяльність із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.