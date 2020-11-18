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Киберполиция разоблачила преступников, которые еженедельно изготавливали 10 тыс. упаковок фальсифицированного кофе

Киберполиция разоблачила преступников, которые еженедельно изготавливали 10 тыс. упаковок фальсифицированного кофе

Киев  •  УНН

 • 15052 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая еженедельно производила 10 тысяч упаковок фальсифицированного кофе якобы известных брендов. Такие действия нанесли ущерб мировым торговым компаниям на более чем 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая нанесла мировым торговым компаниям убытки на более чем 5 миллионов гривен. Правонарушители организовали производство фальсифицированного кофе, который выдавали за продукцию известных производителей. Контрафакт реализовали на Интернет-площадках объявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители разоблачили пятерых участников преступной группировки, которые в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Организаторы имели сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тысяч упаковок кофе в неделю. Было проведено 16 обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по местам изготовления и хранения поддельной продукции. По результатам изъято более 9 тонн кофе, 150 тысяч упаковок с логотипами мировых производителей, оборудование, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции.

"По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму свыше 5 миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье разоблачили незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

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