Киберполиция разоблачила преступников, которые еженедельно изготавливали 10 тыс. упаковок фальсифицированного кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая еженедельно производила 10 тысяч упаковок фальсифицированного кофе якобы известных брендов. Такие действия нанесли ущерб мировым торговым компаниям на более чем 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
"Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая нанесла мировым торговым компаниям убытки на более чем 5 миллионов гривен. Правонарушители организовали производство фальсифицированного кофе, который выдавали за продукцию известных производителей. Контрафакт реализовали на Интернет-площадках объявлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители разоблачили пятерых участников преступной группировки, которые в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Организаторы имели сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тысяч упаковок кофе в неделю. Было проведено 16 обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по местам изготовления и хранения поддельной продукции. По результатам изъято более 9 тонн кофе, 150 тысяч упаковок с логотипами мировых производителей, оборудование, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции.
"По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму свыше 5 миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье разоблачили незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.