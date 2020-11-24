Интернет-магазин под видом продукции известных брендов - продавал фальсифицированные продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Киберполиции разоблачила Интернет-магазин, который под видом продукции известных украинских производителей продавал фальсификат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
“Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киева разоблачили двух человек в незаконном использовании товарных знаков. Установлено, что двое мужчин наладили производство фальсифицированных продуктов питания. В цехах и складских помещениях незаконно изготавливали специи, дрожжи, кондитерские и макаронные изделия. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных украинских производителей. Для реализации такой продукции мужчины создали собственный Интернет-магазин. Кроме этого, фальсификат продавали на Интернет-площадках объявлений. По предварительным подсчетам, фигуранты нанесли правообладателям более 3 млн грн убытков”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели десять санкционированных обысков по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях и по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции.
“В качестве вещественных доказательств изъяты более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта, упаковки с логотипами украинских торговых марок, оборудование для фасовки и готовую к продаже поддельную продукцию”, — указано в сообщении.
Сообщается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, киберполиция разоблачила преступников, которые еженедельно изготавливали 10 тыс. упаковок фальсифицированного кофе.