Энергетики восстановили электроснабжение около 5 250 домов в Киевской области после того, как вражеские обстрелы повредили высоковольтные электросети в Броварском районе, и продолжаются усилия по восстановлению электроснабжения всех семей в регионе до конца дня, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Детали

"Во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети Броварского района. Уже в пять утра энергетикам удалось подключить около 5 250 домов по резервным источникам питания", - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Ликвидация последствий обстрела продолжается.

"Делаем все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет всем семьям Киевщины", - указали в ДТЭК.

Напомним

По данным Укрэнерго, ночью российские дроны нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Было повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.