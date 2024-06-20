На Київщині частково повернули світло після атаки рф, планують завершити до кінця дня - ДТЕК
Київ • УНН
Енергетики ДТЕК відновили електропостачання близько 5250 будинків у Броварському районі Київської області після того, як ворожі обстріли пошкодили високовольтні електромережі, і тривають зусилля з відновлення електропостачання всіх сімей у Київській області до кінця дня.
Енергетики відновили електропостачання близько 5 250 будинків у Київській області після того, як ворожі обстріли пошкодили високовольтні електромережі у Броварському районі, і тривають зусилля з відновлення електропостачання всіх сімей у регіоні до кінця дня, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.
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"Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району. Уже о п'ятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5 250 будинків за резервними джерелами живлення", - повідомили у ДТЕК у соцмережах.
Ліквідація наслідків обстрілу триває.
"Робимо все можливе, щоб до кінця дня повернути світло усім родинам Київщини", - вказали у ДТЕК.
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