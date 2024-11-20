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На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают о дожде, мокром снеге и гололедице

На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают о дожде, мокром снеге и гололедице

Киев  •  УНН

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В столице ожидается значительный дождь, мокрый снег и гололедица. "Киевавтодор" подготовил 553 единицы спецтехники и призывает водителей сменить летнюю резину на зимнюю.

В Киеве этой ночью синоптики прогнозируют значительный дождь, мокрый снег и гололед. Как отметили в КГГА, техника дорожников - наготове, передает УНН.

Заблаговременно, до начала осадков, спецтехника выедет в город и начнет обработку дорог, мостов и тротуаров.

В целом «Киевавтодор» к зимнему периоду подготовил 553 единицы специальной техники и необходимое количество посыпочных и горюче-смазочных материалов.

Специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, призывают сделать это как можно быстрее, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и какие температуры прогнозируют синоптики20 нояб. 2024, 05:39 • 16122 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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