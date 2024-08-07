В Хмельницкой области ночью уничтожили 4 "шахеда", повреждены резервуары и цех на предприятии

В Хмельницкой области силы ПВО обезвредили 4 дрона типа Shahed во время ночной атаки российских войск. Из-за обломков повреждены резервуары и цех производственного предприятия, пострадавших нет, сообщил в среду глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Пострадавших или травмированных нет. Вместе с тем, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области - написал Тюрин в Telegram.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

На Хмельниччині вночі збили 3 "шахеди"