Ночью в Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 беспилотника типа 'Шахед' во время отражения воздушной атаки РФ. Информации о повреждении критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданских пока нет.
В Хмельницкой области ночью силы ПВО сбили 3 беспилотника типа Shahed во время отражения воздушной атаки рф. Информации о повреждении критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданских нет. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
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"Сегодня ночью во время отражения воздушной атаки рф наши ПВО сбили 3 БПЛА типа "Шахед". На данный момент информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало", - написал Тюрин в Telegram.
У небі над Україною вночі збито 4 з 6 ракет та 15 із 16 "шахедів"6 августа 2024, 05:29 • 23063 просмотра