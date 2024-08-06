В Хмельницкой области ночью силы ПВО сбили 3 беспилотника типа Shahed во время отражения воздушной атаки рф. Информации о повреждении критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданских нет. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью во время отражения воздушной атаки рф наши ПВО сбили 3 БПЛА типа "Шахед". На данный момент информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало", - написал Тюрин в Telegram.

У небі над Україною вночі збито 4 з 6 ракет та 15 із 16 "шахедів"