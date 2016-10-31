В Хмельницкой области обостряется проблема обращения с опасными отходами - ОГА

"Проблема обращения с опасными отходами в том числе бытового электронного и электрического оборудования, содержащих большое количество токсичных веществ, в частности, энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы и тому подобное. Эта проблема обостряется в связи с несовершенством системы их сбора и вывоза, слабым контролем за образованием и передачей на утилизацию этих отходов и мест их складирования, отсутствием обустроенных полигонов для захоронения отходов", - говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что в области пытаются информировать население о вреде опасных отходов, однако для решения проблемы в целом необходимо ввести системный подход, закрепленный на законодательном уровне.

"О сборе от населения опасных отходов, то обычно в области проводятся отдельные экологические акции по сбору использованных батареек (установленные контейнеры для сбора этих отходов), энергосберегающих и люминесцентных ламп и мероприятия по информированию населения о вреде таких отходов, но для решения проблемы в целом необходимо ввести системный подход, закрепленный на законодательном уровне", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Украине накоплено более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют ИИ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тысяч тонн.

Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

При этом после несанкционированной утечки опасных веществ в апреле 2015 года допустимая норма их концентрации остается превышением и по сей день в городе Шостка и Шосткинского района Сумской области.