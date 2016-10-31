На Хмельниччині загострюється проблема поводження з небезпечними відходами – ОДА

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25633 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 53397 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70667 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 140699 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203502 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191871 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212273 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197113 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152593 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153543 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 9461 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11453 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7193 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 9883 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 8435 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483009 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318763 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380745 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492800 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124749 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184301 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127042 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161802 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184998 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

На Хмельниччині загострюється проблема поводження з небезпечними відходами – ОДА

На Хмельниччині загострюється проблема поводження з небезпечними відходами – ОДА

Київ • УНН

 • 6436 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Проблема поводження з небезпечними відходами у Хмельницькій області загострюється через недосконалість системи їх збору і вивезення, та відсутність облаштованих полігонів для їх захоронення. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА, передає УНН.

“Проблемою є поводження з небезпечними відходами у тому числі побутового електронного та електричного устаткування, що містять велику кількість токсичних речовин, зокрема, енергоощадні та люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори, тощо. Ця проблема загострюється у зв’язку з недосконалістю системи їх збору та вивезення, слабким контролем за утворенням та передачею на утилізацію цих відходів та місцями їх складування, відсутністю облаштованих полігонів для захоронення відходів”, — йдеться у повідомленні.

У департаменті також відзначили, що у області намагаються інформувати населення щодо шкідливості небезпечних відходів, проте для вирішення проблеми загалом необхідно запровадити системний підхід, закріплений на законодавчому рівні.

"Щодо збору від населення небезпечних відходів, то звичайно в області проводяться окремі екологічні акції по збиранню використаних батарейок (встановлені контейнери для збору цих відходів), енергоощадних і люмінесцентних ламп та заходи з інформування населення про шкідливість таких відходів, але для вирішення проблеми загалом необхідно запровадити системний підхід, закріплений на законодавчому рівні", — повідомили у департаменті.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.

При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43