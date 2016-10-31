На Хмельниччині загострюється проблема поводження з небезпечними відходами – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Проблема поводження з небезпечними відходами у Хмельницькій області загострюється через недосконалість системи їх збору і вивезення, та відсутність облаштованих полігонів для їх захоронення. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА, передає УНН.
“Проблемою є поводження з небезпечними відходами у тому числі побутового електронного та електричного устаткування, що містять велику кількість токсичних речовин, зокрема, енергоощадні та люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори, тощо. Ця проблема загострюється у зв’язку з недосконалістю системи їх збору та вивезення, слабким контролем за утворенням та передачею на утилізацію цих відходів та місцями їх складування, відсутністю облаштованих полігонів для захоронення відходів”, — йдеться у повідомленні.
У департаменті також відзначили, що у області намагаються інформувати населення щодо шкідливості небезпечних відходів, проте для вирішення проблеми загалом необхідно запровадити системний підхід, закріплений на законодавчому рівні.
"Щодо збору від населення небезпечних відходів, то звичайно в області проводяться окремі екологічні акції по збиранню використаних батарейок (встановлені контейнери для збору цих відходів), енергоощадних і люмінесцентних ламп та заходи з інформування населення про шкідливість таких відходів, але для вирішення проблеми загалом необхідно запровадити системний підхід, закріплений на законодавчому рівні", — повідомили у департаменті.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.
Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.
Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.
При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.