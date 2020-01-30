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В Хмельницкой области разоблачили на взятке в тысячу долларов руководство ОТО

Киев • УНН

 • 21400 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководство одной из территориальных общин, требовавших 1000 долларов США взятки за аренду коммунальной собственности. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Хмельницкой области разоблачили на взятке в тысячу долларов руководство ОТО

"Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции, следователи следственного управления полиции области и сотрудники управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Хмельницкой области разоблачили главу ОТО и его заместителя в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей области", - говорится в сообщении.

Установлено, чиновники требовали с местного предпринимателя 1000 долларов США взятки за содействие последнему в выигрыше аукциона по аренде помещения коммунальной формы собственности, а также беспрепятственное подписание договора аренды объекта.

В среду, 29 января, был задержан заместитель глава ОТО, которому потерпевший передал 1000 долларов США неправомерной выгоды по указанию главы.

Решается вопрос об объявлении подозрений обоим фигурантам дела в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются возможные факты взяточничества до разоблачения служащих полицейскими.

Напомним, в Черниговской области полиция разоблачила во взяточничестве руководительницу управления объединенной территориальной общины, чиновница требовала от предпринимателя 27 тысяч гривен.

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