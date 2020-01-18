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На Чернігівщині погоріла на хабарництві керівниця управління ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На Чернігівщині поліція викрила у хабарництві керівницю управління об’єднаної територіальної громади, посадовиця вимагала від підприємця 27 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

На Чернігівщині погоріла на хабарництві керівниця управління ОТГ

"У п’ятницю, 17 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіції, слідчі поліції області за процесуального керівництва прокуратури Чернігівської області затримали посадовицю", - сказано у повідомленні

Як зазначається, за незастосування штрафних санкцій за порушення договірних зобов’язань жінка вимагала та одержала від підприємця 27 тисяч гривень хабара. До злочинної діяльності вона залучила посередника, на чию банківську карту було переведено вказану суму.

Наразі вирішується питання про затримання фігурантки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Чернігівщині слідчого поліції засудили за хабар до 5 років з конфіскацією.

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