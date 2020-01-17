На Чернігівщині слідчого поліції засудили за хабар до 5 років з конфіскацією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Слідчого Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, який вимагав та отримав хабар від фігуранта кримінального провадження, засудили на 5 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники СБУ задокументували, що слідчий вимагав кошти від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом дорожньо-транспортної пригоди, де є постраждалі. Здирника затримали влітку 2018 року під час отримання хабара", - сказано у повідомленні.
Деснянський районний суд Чернігова визнав слідчого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виглядів 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 2 роки.
Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Вирок набув законної сили.
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