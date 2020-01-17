В Черниговской области следователя полиции осудили за взятку до 5 лет с конфискацией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Следователя Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, который требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства, осудили на 5 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ задокументировали, что следователь требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности по факту дорожно-транспортного происшествия, где есть пострадавшие. Вымогателей задержали летом 2018 года при получении взятки", - говорится в сообщении.
Деснянский районный суд Чернигова признал следователя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.
Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.
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