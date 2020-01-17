Патрульного на Кіровоградщині арештували через побиття чоловіка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 січня. УНН. Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави працівнику патрульної поліції, який підозрюється у побитті жителя Олександрії на Кіровоградщині та пошкодженні транспортного засобу потерпілого. Про це поінформували кореспондента УНН у пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.
Аналогічний запобіжний захід обрали співучаснику злочину.
Подія сталася 14 січня 2020 року в Олександрії. Нетверезий патрульний у позаслужбовий час у центрі міста з друзями посварилися з місцевим жителем. Чоловіка побили та пошкодили автомобіль потерпілого.
Фігуранта кримінального провадження та його знайомого затримали правоохоронці того ж дня. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, звільненого поліцейського арештували за побиття двох людей у Полтаві.