Патрульного с Кировоградской области арестовали за избиение мужчины
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 января. УНН. Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога работнику патрульной полиции, который подозревается в избиении жителя Александрии Кировоградской области и повреждении транспортного средства потерпевшего. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Аналогичную меру пресечения избрали соучастнику преступления.
Произошел инцидент 14 января 2020 года в Александрии. Нетрезвый патрульный во внеслужебное время в центре города с друзьями поссорились с местным жителем. Мужчину избили и повредили автомобиль потерпевшего.
Фигуранта уголовного производства и его знакомого задержали правоохранители в тот же день. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, уволенного полицейского арестовали за избиение двух человек в Полтаве.