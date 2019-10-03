Звільненого поліцейського арештували за побиття двох людей у Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід колишньому сержанту поліції, який побив людей у Полтаві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Колишньому сержанту поліції, який 29 вересня 2019 року під час резонансної бійки у місті Полтаві наніс потерпілим тілесні ушкодження, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій іншого учасника бійки - сина правоохоронця.
Нагадаємо, у Полтаві двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам, один із учасників конфлікту - тодішній працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Полтава”. Серед постраждалих - 17-річний хлопець.
Поліцейського, який п'яним у Полтаві побив двох людей, звільнили.