У Полтаві звільнили поліцейського, який п`яним побив жінку та чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Полтаві двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам, один із учасників конфлікту - працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Полтава”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.
Інцидент стався біля одного із житлових будинків по вулиці Небесної Сотні, у Подільському районі.
Конфліктна ситуація виникла між двома нетверезими чоловіками та місцевою жителькою, у результаті чого за жінку заступився перехожий. Унаслідок бійки чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Як зазначено у повідомленні, на допомогу жінці прийшов її чоловік, який вистрілив угору з пістолету з гумовими кулями, яким володіє на законних підставах.
За кілька хвилин на місце прибула поліція. Особи фігурантів, які спровокували конфлікт, встановлені. Один із учасників конфлікту — працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Полтава”. 45-річний чоловік прийшов в батальйон у 2014 році і в основному служив в зоні АТО та ООС.
За фактом бійки зі стріляниною у Полтаві відкрили два кримінальних провадження — ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).
У зв’язку з тим, що одним із “фігурантів” кримінальних проваджень є сержант поліції, матеріали досудового розслідування скерують до ДБР для проведення подальших процесуальних дій.
“Ніякі заслуги не можуть виправдати безпідставне побиття людей. За вчинення будь-якого правопорушення кожен має відповідати згідно закону”, — зазначив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін.
За результатами службового розслідування, ініційованого керівником поліції області, згідно наказу Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 01.10.2019, сержанта поліції звільнено зі служби в поліції.
Нагадаємо, що інцидент стався 29 вересня між 21:00 та 22:00, в Подільському районі Полтави двоє нетверезих осіб “чіплялися” до місцевої жінки.