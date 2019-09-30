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Чоловік влаштував стрілянину, щоби захистити дружину від нетверезих

Київ • УНН

 • 9782 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Полтаві нетверезі чоловіки чіплялися до жінки. Її чоловік, щоби захистити дружину, відкрив вогонь із травматичного пістолета. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає УНН.

Чоловік влаштував стрілянину, щоби захистити дружину від нетверезих

"Учора ввечері, між 21:00 та 22:00, в Подільському районі Полтави двоє нетверезих осіб "чіплялися" до місцевої жінки", - написав Сулаєв.

За словами речника, за жінку вступився перехожий, який отримав від нетверезих молодиків тілесні ушкодження.

Почувши крики, на допомогу дружині з будинку вийшов її чоловік, який, з метою припинення правопорушення, здійснив постріл вгору із пристрою для відстрілу гумових куль, яким він володіє на законних засадах. За кілька хвилин на місце прибула поліція.

Юрій Сулаєв зазначив, що особи фігурантів, які чіплялися до жінки, встановлені. Наразі вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 ККУ (Нанесення легких тілесних ушкоджень) 

Нагадаємо, на Львівщині чоловік через незначну ДТП влаштував стрілянину. 

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