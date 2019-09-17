На Львівщині чоловік через незначну ДТП влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Самборі Львівської області під час конфлікту через ДТП між двома чоловіками один з учасників скоїв два постріли у повітря зі зброї. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, у Самбірський відділ поліції 16 вересня звернувся 27-річний житель райцентру, який повідомив, що близько другої години ночі у місті Самбір у нього виник конфлікт з невідомим чоловіком, який при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.
Як встановили правоохоронці, конфлікт між заявником та 32-річний жителем одного з сіл району виник через ДТП — незначне зіткнення їхніх автомобілів Toyota та BMW. Під час з’ясовування стосунків чоловіки вчинили штовханину, а старший із них здійснив два постріли у повітря зі зброї, схожої на шумовий (стартовий) пістолет.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Предмет, схожий на шумовий пістолет, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві чоловік у ході дорожнього конфлікту вистрілив у машину свого опонента.