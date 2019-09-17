Во Львовской области мужчина из-за незначительного ДТП устроил стрельбу

Так, в Самборский отдел полиции 16 сентября обратился 27-летний житель райцентра, который сообщил, что около двух часов ночи в городе Самбор у него возник конфликт с неизвестным мужчиной, который при этом произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

Как установили правоохранители, конфликт между заявителем и 32-летним жителем одного из сел района возник из-за ДТП — незначительного столкновение их автомобилей Toyota и BMW. Во время выяснения отношений мужчины устроили потасовку, а старший из них произвел два выстрела в воздух из оружия, похожего на шумовой (стартовый) пистолет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Предмет, похожий на шумовой пистолет, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве мужчина в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента.