Не поділили дорогу: у Києві сталася стрілянина під час сварки водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Києві чоловік у ході дорожнього конфлікту вистрілив у машину свого опонента. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
Повідомляється, що до поліції із заявою звернувся 37-річний чоловік та повідомив, що біля станції метро "Академмістечко" в його автомобіль стріляв невідомий.
"Попередньо поліцейські з’ясували, що вулиці Академіка Вернадського через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Чоловіки почали сваритися, після чого водій Opel дістав пістолет і зробив постріл у бік машини опонента", - йдеться у повідомленні.
В результаті розслідування затримали 46-річного киянина. Вказано, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
За даним фактом слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантові оголосили про підозру, і зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у столичному тролейбусі чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє людей.
Згодом чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали.