У столичному тролейбусі з пістолета поранили двох пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві у тролейбусі чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє людей, передає УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Сталося це на вулиці Федорова.
Правоохоронці встановили, що між двома пасажирами у тролейбусі виникла сварка, яка переросла у штовханину. За даними поліції, під час інциденту один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента. На зупинці він вийшов із салону, проте у конфлікт втрутився інший пасажир і наздогнав правопорушника. На зупинці правопорушник здійснив ще три постріли у чоловіка, який заступався за потерпілого, а потім втік.
"Двох потерпілих, 28-ми та 43-х років, госпіталізували. Наразі їм надають медичну допомогу, згодом буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які вони отримали. За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження", - прокоментував начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. Слідчі Голосіївського управління поліції кваліфікують подію як хуліганство.
Нагадаємо, невідомий чоловік вистрелив у киянина, коли останній вирішив дізнатися, що незнайомець робить на території закритого котеджного містечка.