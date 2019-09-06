В столичном троллейбусе из пистолета ранили двух пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве в троллейбусе мужчина устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Произошло это на улице Федорова.
Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. По данным полиции, во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, однако в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя. На остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, а затем скрылся.
"Двух пострадавших, 28-ми и 43-х годов, госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - прокомментировал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. Следователи Голосеевского управления полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство.
Напомним, неизвестный мужчина выстрелил в киевлянина, когда последний решил узнать, что незнакомец делает на территории закрытого коттеджного городка.