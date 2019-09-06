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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107500 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119869 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117653 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123669 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150070 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149871 просмотра

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В столичном троллейбусе из пистолета ранили двух пассажиров

В столичном троллейбусе из пистолета ранили двух пассажиров

Киев  •  УНН

 • 15854 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве в троллейбусе мужчина устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Произошло это на улице Федорова.

Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. По данным полиции, во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, однако в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя. На остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, а затем скрылся.

"Двух пострадавших, 28-ми и 43-х годов, госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - прокомментировал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. Следователи Голосеевского управления полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство.

Напомним, неизвестный мужчина выстрелил в киевлянина, когда последний решил узнать, что незнакомец делает на территории закрытого коттеджного городка.

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