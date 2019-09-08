Не поделили дорогу: в Киеве произошла перестрелка во время ссоры водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве мужчина в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Сообщается, что в полицию с заявлением обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный.
"Предварительно полицейские выяснили, что улицы Академика Вернадского из-за конфликта на дороге за первоочередность проезда оба транспортных средства остановились. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента", - говорится в сообщении.
В результате расследования задержали 46-летнего киевлянина. Указано, что в результате инцидента никто не пострадал.
По данному факту следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в столичном троллейбусе человек устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека.
Впоследствии мужчину, который устроил стрельбу, задержали.