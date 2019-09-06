У столиці затримали чоловіка, що відкрив стрілянину у тролейбусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Чоловіка, який сьогодні вдень влаштував стрілянину у столичному тролейбусі — затримали. Про це повідомила голова відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в в іншого — на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі. В рюкзаку виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв”, — написала Блищик.
Вона зазначила, що затриманого доставлять до управління поліції для проведення слідчих дій.
“Дякуємо чоловіку, який впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським”, — резюмувала речниця.
Раніше УНН повідомляв, що у столичному тролейбусі чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє людей.
Тоді правоохоронці встановили, що між двома пасажирами у тролейбусі виникла сварка, яка переросла у штовханину. За даними поліції, під час інциденту один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента. На зупинці він вийшов із салону, проте у конфлікт втрутився інший пасажир і наздогнав правопорушника. На зупинці правопорушник здійснив ще три постріли у чоловіка, який заступався за потерпілого, а потім втік.