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У столиці затримали чоловіка, що відкрив стрілянину у тролейбусі

У столиці затримали чоловіка, що відкрив стрілянину у тролейбусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Чоловіка, який сьогодні вдень влаштував стрілянину у столичному тролейбусі — затримали. Про це повідомила голова відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в в іншого — на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі. В рюкзаку виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв”, — написала Блищик.

Вона зазначила, що затриманого доставлять до управління поліції для проведення слідчих дій.

“Дякуємо чоловіку, який впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським”, — резюмувала речниця.

Раніше УНН повідомляв, що у столичному тролейбусі чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Тоді правоохоронці встановили, що між двома пасажирами у тролейбусі виникла сварка, яка переросла у штовханину. За даними поліції, під час інциденту один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента. На зупинці він вийшов із салону, проте у конфлікт втрутився інший пасажир і наздогнав правопорушника. На зупинці правопорушник здійснив ще три постріли у чоловіка, який заступався за потерпілого, а потім втік.

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