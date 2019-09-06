В столице задержали мужчину, открывшего стрельбу в троллейбусе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Мужчину, который сегодня днем устроил стрельбу в столичном троллейбусе — задержали. Об этом сообщила глава отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Злоумышленника, стрелявшего в одного человека в троллейбусе, и в другой — на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял”, — написала Блищик.
Она отметила, что задержанного доставят в управление полиции для проведения следственных действий.
“Спасибо мужу, который узнал злоумышленника и сообщил его местонахождение полицейским”, — резюмировала пресс-секретарь.
Ранее УНН сообщал, что в столичном троллейбусе человек устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека.
Тогда правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. По данным полиции, во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, однако в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя. На остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, а затем скрылся.