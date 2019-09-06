В столице задержали мужчину, открывшего стрельбу в троллейбусе

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107512 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111489 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117660 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123673 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192776 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В столице задержали мужчину, открывшего стрельбу в троллейбусе

В столице задержали мужчину, открывшего стрельбу в троллейбусе

Киев  •  УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Мужчину, который сегодня днем устроил стрельбу в столичном троллейбусе — задержали. Об этом сообщила глава отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Злоумышленника, стрелявшего в одного человека в троллейбусе, и в другой — на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял”, — написала Блищик.

Она отметила, что задержанного доставят в управление полиции для проведения следственных действий.

“Спасибо мужу, который узнал злоумышленника и сообщил его местонахождение полицейским”, — резюмировала пресс-секретарь.

Ранее УНН сообщал, что в столичном троллейбусе человек устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека.

Тогда правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. По данным полиции, во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, однако в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя. На остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, а затем скрылся.

Украинские Национальные Новости

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