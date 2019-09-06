В столице задержали мужчину, открывшего стрельбу в троллейбусе

“Злоумышленника, стрелявшего в одного человека в троллейбусе, и в другой — на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял”, — написала Блищик.

Она отметила, что задержанного доставят в управление полиции для проведения следственных действий.

“Спасибо мужу, который узнал злоумышленника и сообщил его местонахождение полицейским”, — резюмировала пресс-секретарь.

Ранее УНН сообщал, что в столичном троллейбусе человек устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека.

Тогда правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. По данным полиции, во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, однако в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя. На остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, а затем скрылся.