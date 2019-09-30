Мужчина устроил стрельбу, чтобы защитить жену от нетрезвых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Полтаве нетрезвые мужчины приставали к женщине. Ее муж, чтобы защитить жену, открыл огонь из травматического пистолета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает УНН.
"Вчера вечером, между 21:00 и 22:00, в Подольском районе Полтавы двое нетрезвых лиц "цеплялись" к местной женщине", - написал Сулаев.
По словам спикера, за женщину вступился прохожий, который получил от нетрезвых молодых телесные повреждения.
Услышав крики, на помощь жене из дома вышел ее муж, который с целью прекращения правонарушения, выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль, которым он владеет на законных основаниях. Через несколько минут на место прибыла полиция.
Юрий Сулаев отметил, что лица фигурантов, которые приставали к женщине, установлены. Сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст 125 УК (нанесение легких телесных повреждений)
Напомним, во Львовской области мужчина из-за незначительной ДТП устроил стрельбу.