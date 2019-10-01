В Полтаве уволили полицейского, который пьяным избил женщину и мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения нескольким гражданам, один из участников конфликта - работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Инцидент произошел возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни, в Подольском районе.
Конфликтная ситуация возникла между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей, в результате чего за женщину вступился прохожий. В результате драки мужчина получил тяжелые телесные повреждения.
Как отмечается в сообщении, на помощь женщине пришел ее муж, который выстрелил вверх из пистолета с резиновыми пулями, которым владеет на законных основаниях.
Через несколько минут на место прибыла полиция. Лица фигурантов, которые спровоцировали конфликт, установлены. Один из участников конфликта - работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и в основном служил в зоне АТО и ООС.
По факту драки со стрельбой в Полтаве открыли два уголовных производства - ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).
В связи с тем, что одним из "фигурантов" уголовных производств является сержант полиции, материалы досудебного расследования направлены в ГБР для проведения дальнейших процессуальных действий.
"Никакие заслуги не могут оправдать необоснованное избиение людей. За совершение любого правонарушения каждый должен отвечать по закону", - отметил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахина.
По результатам служебного расследования, инициированного руководителем полиции области, согласно приказу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области от 01.10.2019, сержанта полиции уволили со службы в полиции.
Напомним, что инцидент произошел 29 сентября между 21:00 и 22:00, в Подольском районе Полтавы двое нетрезвых лиц "цеплялись" к местной женщине.