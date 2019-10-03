Уволенного полицейского арестовали за избиение двух человек в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения бывшему сержанту полиции, избившего людей в Полтаве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 года во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.
Также указано, что в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына правоохранителя.
Напомним, в Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения нескольким гражданам, один из участников конфликта - тогдашний работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". Среди пострадавших - 17-летний парень.
Полицейского, который пьяным в Полтаве избил двух человек, уволили.