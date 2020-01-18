В Черниговской области погорела на взяточничестве руководитель управления ОТО

"В пятницу, 17 января, оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области Нацполиции, следователи полиции области аод процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области задержали чиновницу", - говорится в сообщении

Как отмечается, за неприменение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств женщина требовала и получила от предпринимателя 27 тысяч гривен взятки. К преступной деятельности она привлекла посредника, на чью банковскую карту перевели указанную сумму.

Сейчас решается вопрос о задержании фигурантки в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Черниговской области следователя полиции осудили за взятку на 5 лет с конфискацией.