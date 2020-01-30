На Хмельниччині викрили на хабарі в тисячу доларів керівництво ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Хмельницькій області правоохоронці викрили керівництво однієї з територіальних громад, які вимагали 1000 доларів США хабаря за оренду комунальної власності. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції області та працівники управління Служби безпеки України у Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області викрили голову ОТГ та його заступника у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від підприємців області", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, посадовці вимагали з місцевого підприємця 1000 доларів США хабаря за сприяння останньому у виграші аукціону з оренди приміщення комунальної форми власності, а також безперешкодне підписання договору оренди об’єкта.
У середу, 29 січня, було затримано заступника голови ОТГ, якому потерпілий передав 1000 доларів США неправомірної вигоди за вказівкою голови.
Вирішується питання про оголошення підозр обом фігурантам справи у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.
Слідство триває. Встановлюються можливі факти хабарництва до викриття службовців поліцейськими.
Нагадаємо, на Чернігівщині поліція викрила у хабарництві керівницю управління об’єднаної територіальної громади, посадовиця вимагала від підприємця 27 тисяч гривень.