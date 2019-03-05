В Хмельницкой области от кори умер младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На прошлой неделе (9 неделя - ред.) в Хмельницкой области от кори умер младенец 25 дней от роду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"За отчетную неделю (9 неделя - ред.) в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от роду. МОЗ Украины выражает соболезнования родным", - говорится в сообщении.
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Напомним, с начала текущего года из-за кори в Украине уже умерло десять человек, среди которых трое детей.