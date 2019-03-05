На Хмельниччині від кору померло немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На минулому тижні (9 тиждень — ред.) на Хмельниччині від кору померло немовля 25 днів від народження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.
“За звітний тиждень на Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На кір з початку року захворіли близько 26,5 тис. українців
Нагадаємо, з початку поточного року через кір в Україні вже померлодесятеро людей, серед яких три дитини.