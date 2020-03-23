В Хмельницкой области во время реконструкции ЦПАУ присвоили более 700 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Хмельницкой области начато уголовное производство по факту присвоения 760 тысяч гривен при реконструкции помещения центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"Каменец-Подольской местной прокуратурой совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области обнаружен факт присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения центра предоставления административных услуг в поселке Дунаевцы", - говорится в сообщении.
Установлено, что исполнителем указанных работ является один из субъектов хозяйствования, который в 2017 году взял на себя обязательства провести работы стоимостью 7,5 млн грн.
Отмечается, что изучением состояния фактического выполнения ремонтных работ установлено несоответствие их объемов, задекларированных в сметной документации и актах выполненных работ. В результате по предварительным подсчетам из бюджета безосновательно выплачено около 760 тыс грн.
По данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Напомним, в Харьковской области сообщили о подозрении двум лицам, которые поставляли некачественные материалы для ремонта моста, чем причинили ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.