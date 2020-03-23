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На Харківщині службовців підозрюють у заподіянні 1,5 млн грн збитків під час ремонту мосту

На Харківщині службовців підозрюють у заподіянні 1,5 млн грн збитків під час ремонту мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру двом особам, які поставляли неякісні матеріали для ремонту мосту, чим заподіяли збитки на суму понад 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України двом представникам комерційної фірми, які збували недоброякісну продукцію для ремонту мосту", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з суб’єктів господарювання постачали будівельні матеріали безпосередньому підряднику виконання ремонту моста – іншому суб’єкту господарювання. Під час виконання договору щодо поставки опор для здійснення ремонту постачальник здійснив поставку опор неналежної якості: замість оцинкованих труб були поставлені труби без належних характеристик з ознаками того, що вони вже були у використанні.

Зазначається, що службові особи постачальника організували виготовлення опор в кількості 72 штук з вже вживаних матеріалів, які не відповідали державним стандартам та проектній документації в частині вимог щодо оцинковки вказаних виробів.

"Надалі, на підставі видаткових накладних постачальника, які містили недостовірні відомості щодо відповідності товарів, вказані опори за завищеними цінами були поставлені на адресу виконавця ремонтних робіт під виглядом доброякісної продукції. При цьому постачальник запевнив службових осіб отримувача продукції, що опори є оцинкованими, а для маскування відсутності оцинковки забезпечив фарбування опор", - додається у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Полтавщині викрили розкрадання понад 1 млн грн під час ремонту ліцею

Наразі завершено проведення комплексних експертиз та встановлено, що в результаті злочинних дій постачальник незаконно заволодів грошовими коштами, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Харкова на суму більш ніж 1,5 млн гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Донеччині підрядники привласнили понад дев'ять млн грн під час ремонту доріг.

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