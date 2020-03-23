На Харківщині службовців підозрюють у заподіянні 1,5 млн грн збитків під час ремонту мосту

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру двом особам, які поставляли неякісні матеріали для ремонту мосту, чим заподіяли збитки на суму понад 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.