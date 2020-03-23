В Харьковской области служащих подозревают в причинении 1,5 млн грн убытков во время ремонта моста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении двум лицам, которые поставляли некачественные материалы для ремонта моста, чем причинили ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины двум представителям коммерческой фирмы, которые сбывали недоброкачественную продукцию для ремонта моста", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что служебные лица одного из субъектов хозяйствования поставляли строительные материалы непосредственному подрядчику выполнения ремонта моста - другому субъекту хозяйствования. При выполнении договора по поставке опор для осуществления ремонта поставщик осуществил поставку опор ненадлежащего качества: вместо оцинкованных труб были поставлены трубы без надлежащих характеристик с признаками того, что они уже были в использовании.
Отмечается, что должностные лица поставщика организовали изготовление опор в количестве 72 штук из уже применяемых материалов, которые не соответствовали государственным стандартам и проектной документации в части требований по оцинковки указанных изделий.
"В дальнейшем, на основании расходных накладных поставщика, содержащих недостоверные сведения о соответствии товаров, указанные опоры по завышенным ценам были поставлены по адресу исполнителя ремонтных работ под видом доброкачественной продукции. При этом поставщик заверил должностных лиц получателя продукции, что опоры являются оцинкованными, а для маскировки отсутствия оцинковки обеспечил покраску опор", - добавляется в сообщении.
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Сейчас завершено проведение комплексных экспертиз и установлено, что в результате преступных действий поставщик незаконно завладел денежными средствами, чем нанес материальный ущерб территориальной общине города Харькова на сумму более 1,5 млн гривен.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Донецкой области подрядчики присвоили более девяти млн грн при ремонте дорог.