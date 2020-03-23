В Харьковской области служащих подозревают в причинении 1,5 млн грн убытков во время ремонта моста

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении двум лицам, которые поставляли некачественные материалы для ремонта моста, чем причинили ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.