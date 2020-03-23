На Хмельниччині під час реконструкції ЦНАПу привласнили понад 700 тис. гривень

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Хмельниччині розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення 760 тисяч гривень під час реконструкції приміщення центру надання адміністративних послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.