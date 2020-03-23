На Хмельниччині під час реконструкції ЦНАПу привласнили понад 700 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Хмельниччині розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення 760 тисяч гривень під час реконструкції приміщення центру надання адміністративних послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
"Кам’янець-Подільською місцевою прокуратурою спільно із співробітниками управління Служби безпеки України в області виявлено факт привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення центру надання адміністративних послуг у селищі Дунаївці", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що виконавцем вказаних робіт є один із суб’єктів господарювання, який у 2017 році взяв на себе зобов’язання провести роботи вартістю 7,5 млн грн.
Зазначається, що вивченням стану фактичного виконання ремонтних робіт встановлено невідповідність їх обсягів, задекларованим у кошторисній документації та актах виконаних робіт. Внаслідок цього за попередніми підрахунками з бюджету безпідставно сплачено близько 760 тис грн.
За вказаним фактом місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.
Нагадаємо, на Харківщині повідомили про підозру двом особам, які поставляли неякісні матеріали для ремонту мосту, чим заподіяли збитки на суму понад 1,5 млн гривень.