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В Хмельницкой области во время государственных закупок цену медицинского оборудования завысили на полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Хмельницкой области начато уголовное производство по факту завышения на полмиллиона гривен стоимости медицинского оборудования во время процедуры государственных закупок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.

В Хмельницкой области во время государственных закупок цену медицинского оборудования завысили на полмиллиона гривен

"... Установлено, что Полонским городским советом ОТО проведена процедура закупки ультразвуковой системы для нужд консультативно-диагностического центра. Оказалось, что победителем процедуры, с которым заключен договор о закупке, вопреки требованиям законодательства, которое устанавливает предельно допустимую надбавку к закупочной цене на медицинское оборудование в размере не более 10 процентов, из корыстных побуждений, значительно ее завышено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно задекларированной стоимости ввезенного на территорию страны оборудования и возможной надбавки к закупочной цене, допустимая цена этой системы составляет менее 600 тыс. грн.

При этом, в лечебное учреждение ее доставили за 1 миллион 150 тыс. грн.

"По факту незаконного завладения поставщиком бюджетными средствами на сумму более полумиллиона гривен прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой облас при закупке медицинского оборудования поставщик присвоил около 1 млн гривен бюджетных средств.

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