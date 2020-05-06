В Хмельницкой области во время государственных закупок цену медицинского оборудования завысили на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Хмельницкой области начато уголовное производство по факту завышения на полмиллиона гривен стоимости медицинского оборудования во время процедуры государственных закупок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.
"... Установлено, что Полонским городским советом ОТО проведена процедура закупки ультразвуковой системы для нужд консультативно-диагностического центра. Оказалось, что победителем процедуры, с которым заключен договор о закупке, вопреки требованиям законодательства, которое устанавливает предельно допустимую надбавку к закупочной цене на медицинское оборудование в размере не более 10 процентов, из корыстных побуждений, значительно ее завышено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно задекларированной стоимости ввезенного на территорию страны оборудования и возможной надбавки к закупочной цене, допустимая цена этой системы составляет менее 600 тыс. грн.
При этом, в лечебное учреждение ее доставили за 1 миллион 150 тыс. грн.
"По факту незаконного завладения поставщиком бюджетными средствами на сумму более полумиллиона гривен прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Хмельницкой облас при закупке медицинского оборудования поставщик присвоил около 1 млн гривен бюджетных средств.