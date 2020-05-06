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На Хмельниччині під час державної закупівлі ціну медичного обладнання завищили на півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Хмельниччині розпочато кримінальне провадження за фактом завищення на півмільйона гривень вартості медичного обладнання під час процедури державної закупівлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.

На Хмельниччині під час державної закупівлі ціну медичного обладнання завищили на півмільйона гривень

"…Встановлено, що Полонською міською радою ОТГ проведено процедуру закупівлі ультразвукової системи для потреб консультативно-діагностичного центру. Виявилось, що переможцем процедури, з яким укладено договір про закупівлю, всупереч вимог законодавства, яке встановлює гранично допустиму надбавку до закупівельної ціни на медичне обладнання у розмірі не більше 10 відсотків, з корисливих мотивів, значно її завищено", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до задекларованої вартості ввезеного на територію країни обладнання та можливої надбавки до закупівельної ціни, допустима ціна цієї системи складає менше 600 тис. грн.

При цьому, до лікувального закладу її доставлено за 1 мільйон 150 тис. грн.

"За фактом незаконного заволодіння постачальником бюджетними коштами на суму більше пів мільйона гривень прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень бюджетних коштів.

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