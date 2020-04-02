На Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень

ukru
14:22 • 41343 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 135169 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 140014 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 148452 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 161705 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 148658 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 180258 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143772 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149451 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149123 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
53 %
759 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 105030 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 86329 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 104492 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 27120 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 129725 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 135157 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 140003 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 148443 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 161694 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 148652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 15134 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 27120 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 86329 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110049 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110284 перегляди
Актуальне
На Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень

На Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень

Київ • УНН

 • 17915 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.

“Кам’янець-Подільською місцевою прокуратурою встановлено, що у 2018 році Дунаєвецькою центральною районною лікарнею проведено процедуру закупівлі ультразвукової системи. Виявилось, що переможцем процедури, з яким укладено договір про закупівлю, всупереч вимог законодавства, яке встановлює гранично допустиму надбавку до закупівельної ціни на медичне обладнання у розмірі не більше 10 відсотків, з корисливих мотивів, значно її завищено”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до задекларованої вартості ввезеного на територію країни обладнання та можливої надбавки до закупівельної ціни, допустима ціна цієї системи складає 885 тис грн.

При цьому, до районної лікарні її доставлено майже за 1,8 млн грн.

Так, за фактом незаконного заволодіння постачальником бюджетними коштами на суму близько 1 млн грн прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, на Черкащині СБУ викрила комерсантів, які привласнили 2 мільйони бюджетних коштів під час постачання медичного обладнання для лікування та діагностики пацієнтів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23