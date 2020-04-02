На Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.
“Кам’янець-Подільською місцевою прокуратурою встановлено, що у 2018 році Дунаєвецькою центральною районною лікарнею проведено процедуру закупівлі ультразвукової системи. Виявилось, що переможцем процедури, з яким укладено договір про закупівлю, всупереч вимог законодавства, яке встановлює гранично допустиму надбавку до закупівельної ціни на медичне обладнання у розмірі не більше 10 відсотків, з корисливих мотивів, значно її завищено”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до задекларованої вартості ввезеного на територію країни обладнання та можливої надбавки до закупівельної ціни, допустима ціна цієї системи складає 885 тис грн.
При цьому, до районної лікарні її доставлено майже за 1,8 млн грн.
Так, за фактом незаконного заволодіння постачальником бюджетними коштами на суму близько 1 млн грн прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, на Черкащині СБУ викрила комерсантів, які привласнили 2 мільйони бюджетних коштів під час постачання медичного обладнання для лікування та діагностики пацієнтів.