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На Черкащині підприємство привласнило 2 млн грн під час постачання медичного обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Черкащині СБУ викрила комерсантів, які привласнили 2 мільйони бюджетних коштів під час постачання медичного обладнання для лікування та діагностики пацієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації СБУ.

На Черкащині підприємство привласнило 2 млн грн під час постачання медичного обладнання

“У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ задокументували протиправний механізм заволодіння державними грошима менеджментом приватного товариства. Зловмисники реалізували оборудку у ході здійснення процедури закупівлі обладнання, яку проводив відділ охорони здоров’я Смілянської міської ради для потреб лікарні міста”, — сказано у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники фірми, всупереч нормам чинного законодавства, свідомо здійснили поставку медичного обладнання за завищеною вартістю.

Переплачені з бюджетних коштів два мільйони гривень ділки у подальшому привласнили. Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці отримали доказові матеріали, які підтверджують проведення оборудки.

Керівнику та колишньому співробітнику товариства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ “Укрзалізниця”.

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