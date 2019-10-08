В Черкасской области предприятие присвоило 2 млн грн при поставке медицинского оборудования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Черкасской области СБУ разоблачила коммерсантов, которые присвоили 2 миллиона бюджетных средств при поставке медицинского оборудования для лечения и диагностики пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации СБУ.
“В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ задокументировали противоправный механизм завладения государственными средствами менеджментом частного общества. Злоумышленники реализовали сделку в ходе осуществления процедуры закупки оборудования, которое проводил отдел здравоохранения Смелянского городского совета для нужд больницы города”, — сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что руководители фирмы, вопреки нормам действующего законодательства, сознательно осуществили поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости.
Переплаченные из бюджетных средств два миллиона гривен дельцы в дальнейшем присвоили. Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители получили доказательные материалы, подтверждающие проведение сделки.
Руководителю и бывшему сотруднику общества объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, НАБУ сообщил о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн двум директорам и бухгалтеру коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на ПАО “Укрзализныця”.