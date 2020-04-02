В Хмельницкой области при закупке медицинского оборудования поставщик присвоил около 1 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Хмельницкой области при закупке медицинского оборудования поставщик присвоил около 1 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.
"Каменец-Подольской местной прокуратурой установлено, что в 2018 году Дунаевецкой центральной районной больницей проведена процедура закупки ультразвуковой системы. Оказалось, что победителем процедуры, с которым заключен договор о закупке, вопреки требованиям законодательства, которое устанавливает предельно допустимую надбавку к закупочной цене на медицинское оборудование в размере не более 10 процентов, из корыстных побуждений, значительно ее завышено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно задекларированной стоимости ввезенного на территорию страны оборудования и возможной надбавки к закупочной цене, допустимая цена этой системы составляет 885 тыс. грн.
При этом, в районную больницу ее доставили почти за 1,8 млн грн.
Так, по факту незаконного завладения поставщиком бюджетными средствами на сумму около 1 млн грн прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины.
Напомним, в Черкасской области СБУ разоблачила коммерсантов, которые присвоили 2 миллиона бюджетных средств при поставке медицинского оборудования для лечения и диагностики пациентов.