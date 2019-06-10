В Хмельницкой области на почте произошла утечка химикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня в 11:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на одном из почтовых отделений города Староконстантинов произошла утечка неизвестного химического вещества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС
Сразу к месту происшествия было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС, которые в кратчайшие сроки с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества.
Как выяснилось впоследствии опасным веществом оказался "Норил", который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержание попало в окружающую среду.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНН, Всеукраинская экологическая лига требует, чтобы информация о результатах исследований реки Рось после ее загрязнения ядохимикатами была передана широкой общественности полностью.
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