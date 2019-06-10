На Хмельниччині на пошті стався витік хімікатів

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні об 11:47 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на одному із поштових відділень міста Старокостянтинів стався витік невідомої хімічної речовини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

Одразу до місця події було спрямовано 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС, які в найкоротші терміни за допомогою спецзасобів ліквідували наслідки розливу небезпечної речовини.

Як з'ясувалося згодом небезпечною речовиною виявився "Норіл", який застосовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Розчин знаходився в одній з посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її вміст потрапив в навколишнє середовище.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, Всеукраїнська екологічна ліга вимагає, щоб інформація щодо результатів досліджень річки Рось після її забруднення отрутохімікатами була передана широкому загалу повністю.

Як повідомляв УНН, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.

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