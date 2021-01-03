В Хмельницкой области горел женский монастырь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 2 января в 15:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского, в с. Черниевка Полонского района.
"По повышенному номеру вызова к месту пожара были направлены два отделения чрезвычайников 17 Государственной пожарно-спасательной части г. Полонное, а также пожарных местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины пгт Понинка. На момент прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря", - рассказали спасатели.
Пожар был локализован в 15:40 и ликвидирован в 15:52.
Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Всего для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Несчастных случаев на пожаре не было.
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