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В Хмельницкой области горел женский монастырь

Киев • УНН

 • 13183 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Хмельницкой области горел женский монастырь

Так, 2 января в 15:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского, в с. Черниевка Полонского района.

"По повышенному номеру вызова к месту пожара были направлены два отделения чрезвычайников 17 Государственной пожарно-спасательной части г. Полонное, а также пожарных местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины пгт Понинка. На момент прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря", - рассказали спасатели.

Пожар был локализован в 15:40 и ликвидирован в 15:52.

Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Несчастных случаев на пожаре не было.

Напомним, на карпатском курорте в поселке Воловец на Закарпатье, посреди ночи загорелся мотель. Более десятка людей эвакуировали.

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