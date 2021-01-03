На Хмельниччині горів жіночий монастир

Так, 2 січня о 15:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу однієї з будівель жіночого монастиря Святого Великого Благовiрного Князя Олександра Невського, що в с. Черніївка Полонського району.

"За підвищеним номером виклику до місця пожежі було направлено два відділення надзвичайників 17 Державної пожежно-рятувальної частини м. Полонне, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної дружини смт Понінка. На час прибуття перших підрозділів горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю", - розповіли рятувальники.

Пожежу локалізовано о 15:40 та ліквідовано о 15:52.

Ймовірна причина – порушення правил експлуатації пічного опалення.

Всього для ліквідації пожежі було залучено 16 осіб особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нещасних випадків на пожежі не було.

Нагадаємо, на карпатському курорті у селищі Воловець, що на Закарпатті, посеред ночі загорівся мотель. Понад десяток людей евакуювали.