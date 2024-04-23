В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Белозерку, Станислав, Садовое, Ивановку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайловку, Качкаровку, Нововоронцовку, Змиевку, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 8 многоэтажек и 26 частных домов.

Были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, за минувшие сутки российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Херсонской громады. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке и Садовом. В частности, в городе были повреждены 2 гражданских автомобиля, здание детского сада, 10 частных и 5 многоэтажных домов, общежитие. Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской громады, по его словам, за минувшие сутки 4 человека получили ранения. Всем оказана медицинская помощь, указал Мрочко.

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